Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Tufanbeyli Belediyesine ödül getirdi

Adana'da yayınlanan bir derginin 7. yıldönümü ödülleri gecesinde 'Adana'ya Değer Katanlar' sloganı ile düzenlenen gecede ödülü alan Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, "Bu ödülü kıymetli hale getiren asıl değer ise bir emekçi alın teri olan işçi kardeşlerimle üretiyor olacağımız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye il başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederiz. Her projede Tufanbeylimiz için çalışmaya emek emek dokumaya sorunları çözmeye devam edeceğiz" dedi.