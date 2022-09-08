Balcalı Hastanesi, Doğudan Batıya sağlık köprüsü oluyor

Bağırsak ameliyatı sonrası gaita kaçırma şikayetiyle Mardin ve Isparta'dan Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gelen 2 kadın, tedavi olarak sağlıklarına kavuştu.

Isparta'da yaşayan 39 yaşındaki Keziban Aslan, 2018 yılında rektum kanseri nedeniyle ameliyat oldu. Ardından Aslan, kemoterapi ve radyoterapi aldı. Ancak genç kadın, bu tedavilerin ardından gaita kaçırma şikayeti yaşadı.

Aslan, hastalığı ile ilgili Konya, Isparta, Antalya, Ankara, İstanbul, başta olmak üzere bir sürü merkeze gitti. Ancak genç kadın hastalığına kalıcı bir çözüm bulamadı. Son olarak Denizli'de bir doktora giden Aslan, o doktorun Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Cem Eray'ı tavsiye etmesi üzerine Adana'ya geldi. Burada genç kadına sakral nöromodülasyon (SNM) yani pil uygulaması operasyonu gerçekleştirildi. Genç kadın uygulamanın ardından eski sağlığına kavuştu.

Mardin'den geldi

Mardin'de yaşayan 48 yaşındaki Cihan Bilge ise geçirdiği bağırsak operasyonu sonrası gaita kaçırma şikayeti yaşamaya başladı. Bilge, Mardin'deki doktorunun tavsiyesi üzerine Balcalı Hastanesi'ne geldi. Aynı operasyonu olan Bilge ise sağlığına kavuştu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Cem Eray ise gaz veya gaita kaçırmanın insanların yaşam kalitesini bozan önemli bir sosyal hastalık olduğuna dikkat çekti. Eray, “Basit bir pazar alışverişi bile bu kişiler için çok acı verici olabilir. Bu nedenle bu hastalar çoğunlukla evlerinden dışarıya çıkmak istemeyerek sosyal çevrelerinden uzak kalmaya çalışırlar. Bazı hastalarda diyet ve tuvalet alışkanlığı düzenlenmesi ile bazı ilaçlar yararlı olurken, diğerlerinde daha karmaşık tedavi yöntemleri gerekebilmektedir” dedi.

Eray, “Kliniğimizde, daha önce uygulanan diğer tedavi yöntemlerinin fayda etmediği biri Isparta'dan diğeri ise Mardin Nusaybin'den gelen iki hastamıza bir ay önce geçici SNM uygulaması yapıldı. Kalıcı pil uygulaması için en az iki haftalık sürede işlem öncesine göre yüzde 50'den fazla iyileşme olması gerekmektedir. Bekleme döneminde hastalarımızda olumlu geri dönüşler aldıktan sonra her iki hastamıza da kalıcı pilleri takılmış olup memleketlerine uğurlandılar. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi çalışanları olarak hastalarımızın dertlerine deva olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.