Balcalı Hastanesi sağlık turizmi ruhsatı almaya hak kazandı

Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, “5 boyutta denetleme geçirdik. Hızla başvuruda bulunup biran önce ruhsatı alacağız” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 5 kategoride bin 100 standart barındıran SKS denetimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi BalcalıHastanesi, başarıyla geçti. Balcalı Hastanesi, aldığı puan sonucu da sağlık turizmi ruhsatına başvurmaya hak kazandı.

Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, denetime 1 yıldır hazırlandıklarını belirterek, “Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer İnal'a bu süreçte çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Kalite çalışmalarına aynı doğrultuda devam ediyoruz. Hastanemizin kurumsal hizmetlerinden, hasta ve çalışan odaklı hizmetlerden, sağlık hizmetleri, destek hizmetleri ve gösterge yönetimi olmak üzere 5 boyutta denetleme geçirdik. Başarılıydık çoğunda. 1 yıldır hazırlanıyorduk zaten. Özellikle hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak açısından çok fazla girişim ve çalışmalarımız oldu. Eğitimlerimiz çok hızla devam etti. Hem kalite ve hem de zorunlu hizmet içi eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri” dedi.

Denetimde istedikleri amaca ulaştıklarını aktaran Prof. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, "Bin 100 tane standarttı vardı onlara yönelik çok çalışma yapıldı. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, hastane afet planıyla ilgili çok fazla çalışmalar yapıldı. Çalışanların memnuniyetine, hastaların memnuniyetine yönelik çok fazla çalışmalar yaptık. Otelcilik hizmetlerimize yönelik pek çok çalışmalarda bulunduk. Bin 100 standarttın çoğuna uyum sağladık, bir kısmına kısmen uyum sağladık” ifadelerini kullandı.

Aldıkları puan sayesinde sağlık turizmi ruhsatına başvuru hakkını kazandıklarını belirten Öztürk, daha sonra şunları kaydetti:

“Bundan sonra sağlık turizmi hız kazanacak. Uluslararası hasta ofisi kuracağız bununla ilgili. Çünkü kalite denetiminden aldığımız puanla ruhsat hakkına sahip olduk. Hızla başvuruda bulunup biran önce ruhsatı alacağız. Üniversite hastanesi olarak Adana'da tek olacağız. Sağlık turizmi Adana için çok önemli. Akademik kadro bizde olunca artılarımız haliyle oluyor. Önümüzdeki süreçte de hızla dijital hastaneye geçmek istiyoruz. Kağıt ve evrak işini kaldırıp tüm hastaların takibini dijital ortamdan yapılmasını planlıyoruz.”