"Balık Karataş'tan Alınır" projesi tanıtıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın Karataş ilçesinde gerçekleştirilen “Balık Karataş'tan Alınır Projesi''nin tanıtım toplantısına katıldı.

Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeyle; balıkçılık faaliyetlerinde bulunanların rekabet güçlerinin arttırılarak gelir düzeyinin yükselmesine katkı sağlanması ve küçük ölçekli balıkçıların kendi ürünlerini yine kendi imkanları ile depolama ve satabilmelerine olanak sağlanması amaçlanıyor.

Tanıtım toplantısında; Karataş Su Ürünleri Kooperatif İkinci Başkanı Celal Safsoylu ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu'yun ardından konuşan Vali Demirtaş, su ürünleri sektörünün; ormancılık, bitkisel ve hayvansal üretimle beraber, tarım sektörünün dört alt sektöründen biri olduğunu belirterek ülkemizde yıllık ortalama su ürünleri üretim miktarının 630 bin ton civarında olduğunu ve bunun yaklaşık 160 bin tonunun ihraç edildiğini bundan dolayı sektöre gereken önemin fazlasıyla verilmesi gerektiğini ifade etti. Vali Demirtaş, "Adanamızda yüksek tarım potansiyelinin yanında 163 kilometre kıyı uzunluğu, 5 lagün, Seyhan ve Ceyhan nehirleri, 10 baraj gölü ve 29 göletle, su ürünleri üretimi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bunun göstergesi olarak 2018 yılında 5 bin 825 tonu avcılık ve 2 bin 100 tonu kültür balıkçılığı olmak üzere ilimizde toplam 7 bin 925 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir liman kenti olan Karataş'ı; doğal, tarihi, turistik potansiyeli ile birlikte su ürünleri potansiyelini de ortaya çıkaracağımız projelerimizle geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

"Balık Karataş'tan Alınır Projesi' kapsamında öncelikle küçük ölçekte balıkçılık yapan vatandaşların kendi ürünlerini, yine kendi imkanları ile depolama ve satabilmelerine zemin oluşturduklarını belirten Vali Demirtaş, "Balıkçılarımızın rekabet güçlerini arttırarak gelir düzeylerinin ve refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlıyoruz. Projenin kazanımlarından en önemlisi hiç kuşkusuz balıkçılarımızın avladıkları balıkları sağlıklı ortamda sergileyip muhafaza edecekleri ve satabilecekleri mekanlara kavuşmalarıdır. Proje sayesinde tüketicimizi de ilk elden ve daha makul fiyatlarla balık alma imkanına Karataş'ta kavuşturacağız" diye konuştu.

Ayrıca Adalı Mahallesinde atıl durumda bulunan 6 bin 500 dekar verimsiz ve bataklık durumundaki mera alanında da, tarla balıkçılığı yapılmak üzere Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurmayı planladıklarını, OSB Projesi ile su ürünleri işleme tesisleri ve soğuk hava depoları kuracaklarını ve projeyle yıllık 17 bin ton üretim kapasitesi, yaklaşık 2 milyar TL katma değer ile 2 bin kişilik istihdam oluşturmayı öngördüklerini anlatan Vali Demirtaş, "Çukurova'nın ve Akdeniz'in bizlere sunduğu imkanları, sürdürebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanmaya ve katma değer olarak Adana'mızın hanesine yazdırmaya kararlıyız. Valilik olarak Adanamıza katkı sağlayacak her işe, her fikre, her projeye sonuna kadar destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Küçükgöde tarafından gerçekleştirilen sunumla projenin tanıtımı yapıldı.