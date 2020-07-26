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Balık tutanları izlerken ırmağa düşerek boğuldu

Adana’nın Feke ilçesi sınırları içinde bulunan, Göksü Irmağı’nda balık tutan arkadaşlarını izlerken ayağı kayarak suya düşen şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesi sınırları içinde bulunan, Göksü Irmağı'nda balık tutan arkadaşlarını izlerken ayağı kayarak suya düşen şahıs boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Feke-Saimbeyli Yolu kenarında bulunan Göksü Irmağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Soner Cömert (34) adlı şahıs, balık tutan arkadaşlarıyla buluşmak için ırmak kenarına geldi. Burada bir süre balık tutan arkadaşlarını izleyen Cömert, ayağının kayması sonucu suya düştü. Yüzme bilmediği iddia edilen ve suda batıp çıkmaya başlayan Cömert, bir süre sonra arkadaşlarının gözleri önünde suyun içinde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Cankur ekipleri, Cömert'i bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cömert'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Cömert'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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