Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş başvurusu kabul edildi

Adana'da yapılması planlanan Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarına ilişkin başvuru Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Vali Mahmut Demirtaş'a, "Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"ne yönelik bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Ali Tekin, Akdeniz İhracatçılar Birliği Adana Şube Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ve diğer yetkililerin hazır bulunduğu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Deniz Oruç'un şahsında, projenin bir an önce tamamlanması için destek veren ve çaba sarf eden tüm kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti.

"Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"nin kuruluş çalışmalarına ilişkin başvurunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğinin belirtildiği ziyaret, Vali Mahmut Demirtaş'ın, kurulmasına büyük önem verdiklerini her fırsatta belirttiği projede gelinen aşamanın detaylarıyla değerlendirilmesi ve süreç içerisinde yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulmasıyla sürdü.