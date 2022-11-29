İhlas Haber Ajansı

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Balıkçılar denizde yer yüzünden tartıştı, birbirlerinin üzerine tekne sürdü

Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçıların denizde yer yüzünden tartışıp birbirlerinin üzerine tekne sürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların denizde yer yüzünden tartışıp birbirlerinin üzerine tekne sürdüğü anlar kameralara yansıdı.



Karataş ilçesinde Akdeniz'de balık avlayan vatandaşlar arasında balık avlanacak yer konusundan dolayı tartışma çıktı. Balıkçılar tartışmayı avlanmak için çıktıkları denizde de sürdürdü. Denizde laf atan balıkçılar kavgayı biraz daha ileri götürerek birbirinin üzerine tekne sürdü. Bir balıkçı, teknesini diğer balıkçının teknesinin üzerine sürüp onu batırmakla tehdit etti. Balıkçının teknesini diğer balıkçının üzerine sürüp, ona sürtündüğü anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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