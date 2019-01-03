Balıkçıların ağlarına takılan sakarmeke kurtarılarak doğaya bırakıldı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağlarına takılan nesli tükenmekte olan sakarmeke kuşu, kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Sevgi Adası civarında balıkçıların ağlarına bir sakarmeke kuşu takıldı. İhbar üzerine nesli tükenmekte olan kuşu kurtarmak için Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı harekete geçti. Olay yerine tekne ile ulaşan Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, ağlara takılı halde çırpınan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Ağlardan kurtarılan kuşun ayaklarına dolanan misinalar temizlendi. Herhangi bir yara alıp almadığı kontrol edilen sakarmeke kuşu, daha sonra görevliler tarafından doğaya bırakıldı.