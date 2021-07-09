Balkan Türkleri sandığa gidiyor

Bulgaristan Parlamenterler Seçimleri kapsamında Adana'da yaşayan Balkan Türkleri de Adana Balkan Türkleri Derneği'nde kurulacak sandıkta oy kullanacak.

Adana Balkan Türkleri Derneği Başkanı Başkanı Aziz Sağıroğlu, uzun zamandır Bulgaristan çifte vatandaşlarının evleri tek tek gezerek tespit ettikleri kişiler için Adana'ya sandık kurulması konusunda mücadele verdiklerini söyledi. Aziz Sağıroğlu, Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlar için ‘Oyunu Kullan Kimliğine Sahip Çık' sloganıyla tüm Bulgaristan çifte vatandaşlarını sandığa davet etti.

4 Nisan'da yapılan Bulgaristan Parlamenterler Seçimlerinde 30 milletvekili elde ettiklerini hükümetin kurulamaması üzerine tekrarlanan seçimde Türk seçmenlerine daha büyük sorumluluk düştüğünü dile getiren Başkan Sağıroğlu, “Bulgaristan'da geleceğimiz için, emekli maaşlar, pasaportlarının devamı, vatandaşlık haklarının sürekli hale dönüştürülmesi, Türkçe eğitim problemleri yönünde bu seçim biz Türkler için çok önem arz etmektedir. Geçen seçimlerde bölgemize sandık kurulmamıştı. Pandemiye rağmen vatandaşlarımız oylarını Ankara'da kullanmıştır. Uzak olması ve pandemi sebebi ile vatandaşlarımızın sandığa katılım oranı düşüktü. Tekrarlanan bu seçimde sandık Adana Balkan Türkleri Derneği'nde kurulacaktır. Bu seçimde sandığa oy kullanma katılımının yoğun olmasını bekliyoruz. Ayrıca bayramı yakınları ile Bulgaristan'da geçirecek olan hemşehrilerimiz seçimde oylarını gittikleri Bulgaristan'da kullanacaklar. Seçmenlerimizin oraya ulaşmaları için her türlü hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Sağıroğlu, geçen seçimde Türk milletvekili sayısının 30'u bulduğunu kaydederek, “Bu seçimde bunun üzerine 15 milletvekili ilave yaparak Bulgaristan parlementosunda temsil edilme oranımızı 45'in üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bunu yapacak gücümüzün olduğunu biliyoruz. Sandığın Adana'da kurularak yapılan çalışmalarda gece, gündüz emek veren Balkan Türk'ü hemşehrilerimize teşekkür ederim. Türkiye'de 350 bin Bulgaristan soydaşımızın hiç üşenmeden önlerine konulan sandığa koşarak gelecekleri için oylarını kullanmalarını, kimliklerine sahip çıkmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.