İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartmanda balkona serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmanda balkona serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi, Fekeli Sokak, Demli Apartmanının 5. katında bulunan Mustafa Uyanık'a ait evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı.


Balkonda kurutulmak üzere serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine doğal gaz ekipleri, polis ve sağlık görevlileri geldi. Yangını haber alan ev sahibi Mustafa Uyanık ve ailesi koşarak evlerine geldi. Yangında büyük bir panik yaşanırken itfaiye erleri yangını büyümeden söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.