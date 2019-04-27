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Balkondan aşağı düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde, 3.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 3. kattaki apartman dairesinden aşağı düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi Kozan Endüstri Meslek Lisesi yanı Cahit Kaya Apartmanında meydana geldi. Apartmanın 3. Katında ikamet eden Mehri Yıldırımer adlı yaşlı kadın sebebi bilinmeyen bir şekilde apartmanın balkonundan aşağı beton zemine düştü. Yaşlı kadının aşağı düştüğünü fark eden komşuları hemen durumu sağlık görevlilerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise apartmanın çevresinde inceleme yaptı.


Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın Mehri Yıldırımer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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