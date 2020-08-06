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Balkondan aşağı düşen yaşlı kadın öldü

Adana’da 75 yaşındaki kadın 4’üncü kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da 75 yaşındaki kadın 4'üncü kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi 85335 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Döne Taşkıran (75) evinin balkonundan aşağı düştü. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkıran'ın öldüğünü belirledi.


Polis Taşkıran'ın düştüğü yerde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Taşkıran'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Polis olayın intihar olma ihtimali üzerinde dururken Taşkıran'ın ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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