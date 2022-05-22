İhlas Haber Ajansı

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Balotelli'nin 5 gollük performansı dünya gündeminde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un İtalyan santraforu Mario Balotelli’nin Göztepe maçında attığı 5 gollük performansı dünya basınında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan santraforu Mario Balotelli'nin Göztepe maçında attığı 5 gollük performansı dünya basınında yer aldı.


Ligin son haftasında Adana Demirspor, Göztepe'yi konuk etti ve 7-0 mağlup etti. Maçta Mario Balotelli 5 gol atarak ligde 18 gol ile gol krallığında ikinci sıraya oturdu.


Mario Balotelli'nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli'yi ve Adana Demirspor'u övdü.

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