Bangladeş Heyeti AOSB'de

Allama Sıddıki ve beraberindeki heyet Adana Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgenin lojistik konumu, yapısı ve sanayicilere sunulan imkanlar gibi bir çok konuda bilgi aldı. Heyet, bazı fabrikaları da ziyaret ederek, üretimi yerinde inceledi.

Bangladeş heyetini AOSB'ye gelişinde, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve M. Nedim Büyüknacar ile AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar karşıladı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, heyete AOSB'nin lojistik konumu, sanayicilere sunulan imkanlar, sektörel dağılım, istihdam ve ihracat konularında bilgi verirken, bölgenin yatırımcılar için cazibe merkezi olduğuna vurgu yaptı.

Akpınar, sorunsuz alt-üst yapı, proje ofisi, cazip fırsatlar, ideal lokasyon, kamu kampüsü, en uygun fiyatlı temel üretim giderlerindeki en düşük maliyetle sanayicilerin işini kolaylaştırdıklarına dikkati çekti.

Adana OSB'nin Türkiye'deki OSB'ler arasında ilk ve tek olan EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) “Mükemmellikte yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız” ödülünün de sahibi olduğunu belirten Akpınar, bölgedeki sanayi çeşitliliği konusunda da bilgi verdi.

AOSB'deki firmaların yüzde 15'inin gıda, yüzde 13'ünün tekstil, yüzde 12'sinin metal, yüzde 12'sinin plastik, yüzde 10'unun kimya, yüzde 4'ünün kağıt ve yüzde 34'ünün diğer sektörlerden oluştuğunu anlatan AOSB Bölge Müdürü Akpınar, bölgede ara eleman ihtiyacına hitap eden Çukurova Üniversitesi'ne bağlı AOSB Teknik Bilimler MYO ile özel bir Teknik Meslek Lisesi'nin bulunduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yaptığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" listesine AOSB'de faaliyet gösteren 12 firmanın sıralamaya girdiğini anımsatan Akpınar, Türkiye İhracatçılar Birliği'nın (TİM) yaptığı "Türkiye İhracatçılar Birliği İlk 1000 Listesi" listesinde ise AOSB'den yine 14 firmanın bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri ile devam eden projeler konusunda bilgiler de aktaran Akpınar, “Kaliteli, ekonomik ve fark oluşturan hizmet verme misyonuyla hareket eden AOSB Bölge Müdürlüğümüzce kamu kurum ve kuruluşların sanayicilerimize hizmet vermesi amacıyla AOSB Kamu Kampüs alanı oluşturulmuştur” dedi.

Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın sunumunun ardından Bangladeş heyeti saha gezisine çıkarak, Ulusoy Tekstil ile Kimteks ve Erso Plastik fabrikalarını ziyaret ettiler.

Heyet, verilen bilgilerin yanı sıra misafirperverlikten dolayı AOSB yönetimine teşekkür etti.