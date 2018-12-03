Banu Avar ve Emre Kongar Adana'da fuara katıldı

Adana'da düzenlenen Benim Okulum Eğitim Fuarı için kente gelen yazarlar Prof. Dr. Emre Kongar ile Banu Avar, fuar alanında konferans verdikten sonra Çukurova standında okurlarıyla buluştu.

Çukurova Belediyesi, Türkiye'nin tanınmış yazarları Banu Avar ve Prof. Dr. Emre Kongar'ı Adana'ya getirerek hayranlarıyla buluşturdu. Gazeteci-Yazar Avar, TÜYAP Fuar Alanı'nda Benim Okulum Eğitim Fuarı'na katılarak “Gün O Gün” konulu bir konuşma yaptı. Avar'a yoğun ilgi gösteren Adanalılar, daha sonra Çukurova Belediyesi standında kitaplarını imzalayan Avar için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitapseverler, Banu Avarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Çukurova Belediyesi'nin konuğu olarak Adana'ya gelen bir başka isim Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Emre Kongar oldu. Kongar, “Çağdaş eğitim nereye götürülüyor?” sorusuna yanıt aradığı konferansının ardından Çukurova Belediyesi standında kitaplarını imzalayıp okurlarla söyleşi gerçekleştirdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Benim Okulum Eğitim Fuarı'na katılarak stantları tek tek gezdi. Fuarı çok beğendiğini ifade eden Çetin, “Biz de bu güzel fuarda Türkiye'nin saygın iki yazarını Adanalılarla buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadık. Konuklarımıza Adanalılar büyük ilgi gösterdi” dedi.