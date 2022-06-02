Bar içerisinde tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da bar içerisinde çıkan kavgada bir kişi karnından ve bacağından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir barın içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali G., barda ismi öğrenilemeyen bir kişiyle henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kişi yanında bulunan tabanca ile Cumali G'ye defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bar çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından 3 ve bacağından 2 yerden isabet alan Cumali G.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Cumali G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis bar içerisinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.