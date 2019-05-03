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Baraj faciasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Aladağ ilçesinde hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşanan taşkında hayatını kaybeden işçi Sefer Aktaş’ın cenazesi bugün ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşanan taşkında hayatını kaybeden işçi Sefer Aktaş'ın cenazesi bugün ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde özel bir firmanın işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağının dün henüz belirlenemeyen nedenle kırılması sonucu yaşanan taşkında hayatını kaybeden demirci ustası Sefer Aktaş'ın (25) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Sefer Aktaş'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bir çocuk babası işçinin cenazesi, Kozan merkez Çanaklı Mahallesi'ndeki evine getirilerek burada helallik alındı.


Olayda hayatını kaybeden işçinin cenaze namazı Çanaklı Mahallesi Ümmügülsüm Camii'nde Aktaş'ın yakınları, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Aktaş'ın cenazesi namazın ardından Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Evli ve 1 çocuk babası olan Sefer Aktaş'ın cenaze törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.

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