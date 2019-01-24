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Baraj kapaklarına takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana’da yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Adana'da yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.


Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sepici Mahallesi'nde bulunan eski baraj kapaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir martı, yoğun akıntının olduğu eski baraj kapaklarına takılarak mahsur kaldı. Akıntıdan dolayı bir türlü sudan çıkamayan martıyı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, baraj kapaklarına uzatılan kement ile martıyı yakalayarak yukarı çıkardı. Kurtarılan martı doğaya salındı.

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