Barış Atay'a ‘Yargılanacaksın' diyen hukuk öğrencisi, hakaret eden 72 kişiden şikayetçi oldu

İstanbul'da son sınıf hukuk fakültesi öğrencisi olan Mehmet Rıdvan Tanrıöver (23), 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilemeyen Barış Atay'a sosyal medyada “Yargılanacaksın” diyerek tweet attı. Gencin tweeti atmasıyla, muhalifler ve TİP destekçileri, Mehmet'i tehditlere ve hakaretlere boğdu. Adana Adliyesine giden Mehmet, kendisine hakaret ve tehditte bulunan 72 kişiden şikayetçi oldu.

“Barış Atay'dan ‘Yargılanacaksın' tweetine ‘tırşik' cevabı”

Mehmet Rıdvan Tanrıöver, Barış Atay'a, ”Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın” şeklinde tweet attı. Bunun üzerine Barış Atay, Tanrıöver'e, ”Kaybetmekten korktuğu için koşa koşa bakan olup dokunulmazlık alan bakanlarınızdan sandın beni herhalde tırşik” diyerek yanıt verdi.

“Onlar söyleyince düşünce özgülüğü oluyor, biz söyleyince ‘tırşik' oluyoruz”

Sosyal medyada hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını belirten Mehmet Rıdvan Tanıöver, ”Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sonrasında AK Partili her adlı veyahut adsıza yıllardır bulundukları her platformda her mecrada ‘Yargılanacaksın' dediler. Sesimiz çıkmadı ve güldük geçtik. Bu ve bunların yoldaşları o şerefli meclisimizin kürsüsünden bağıra bağıra söylediler. Yine sustuk. Fakat bizler söyleyince ‘tırşik' olduk. Bunları söylemekten gocunmazken bunlarınki düşünce özgürlüğü oluyor, biz söyleyince tırşik oluyoruz. Adana Adliyemizin önünden bir kez daha ifade ediyorum ki ‘yargılanacaksınız' İlk yargı aşamasını da başta beni ve ailemi, sevdiklerimi hedef gösteren milletvekili seçilemeyen Barış Atay ve 72 kişi hakkında adli süreci başlattık” diye konuştu.