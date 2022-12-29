Barışmak için gittiler, sokakta silahlı saldırıya uğradılar: 3 yaralı

Adana'da barışmak için geldikleri yerde silahlı saldırıya uğrayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram O., Adem O. ve Murat Ç., aralarında husumet bulunan kişilerle barışmak için anlaştıkları sokağa geldi. 3 kişi burada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bayram O., Adem O. ve Murat Ç. yaralandı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Murat Ç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.