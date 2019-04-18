Barut: "Çukurova, afet bölgesi ilan edilsin"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana ile Mersin'de etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle ekili-dikili tarım arazilerinde zarar oluşan üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Barut, yaptığı açıklamada, etkili olan dolu ve yağışların kent ve kırsal yaşamını olumsuz etkilediğini, mısır ve pamuk gibi ürünlerin ekimlerinin yapılamadığını söyledi.

Adana'da geçen Aralık ve Ocak aylarında da üreticileri zor durumda bırakan yağışların, yine mağduriyete yol açtığını belirten Barut, "Şimdiki dolu ve sağanak yağışlar nedeniyle Adana ve Mersin'deki narenciye ve meyve bahçeleri, mısır gibi ürünlerin ekildiği tarlalar tümden zarar gördü. Bu dönem çiftçimizin yaşadığı bütün olumsuzluklar gözetilerek bölgemiz derhal afet alanı kapsamına alınsın. İvedilikle zarar tespiti yapılmalı, söz konusu zararların tamamı devlet tarafından zaman kaybetmeden karşılansın. Dolu ve sağanak yağıştan zarar gören çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçları faizsiz 2 yıl ertelensin" dedi.