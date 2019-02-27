Barut: "Mazot fiyatları düşerse tanzim satışlarına gerek kalmaz"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Ucuz sebze, meyve, gıda sunmak ve üreticiye destek olmak istiyorsanız, gelin en büyük maliyet olan mazot, gübre ve zirai ilaç fiyatlarını düşürün. Bunu yaparsanız hem üreticinin hem de tüketicinin yüzü güler" dedi.

Barut, tarlada üzerinde bakliyat, zirai ilaç ve mazot bulunan mini reyon önünde yaptığı açıklamada, vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışı yapmak için başlatılan tanzim satış ofislerinin genişletilerek bakliyat, mazot, gübre ve zirai ilaçların da satılmasının planlandığını belirtti. Zirai ilaç satışlarının uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Barut, “Bugün burada mini bir tanzim satış reyonu oluşturduk. Çiftçilerimizin üretim tarlasından sesleniyoruz. Çiftçilerimizin üretmiş olduğu kuru bakliyatlardan nohut, mercimek ve pirinç burada. Çiftçilerimizin en temel girdilerinden olan tohum gübre ilaç ve mazot burada. Tüketime dayalı ithalata dayalı ekonominin gelmiş olduğu nokta tanzim satışlarıdır” diye konuştu.

“Çiftçi ürettiğinden kazanamıyor, üretemez hale geliyor”

Sanayicisinden çiftçisine, çiftçisinden işçisine adeta üretim yapılamaz duruma getirildiğini ifade eden Ayhan Barut, “Bugün yapılması gereken şudur, bir gün üreteni bir gün çiftçiyi, marketçiyi, esnafı suçlamak boşa. Tedavi üretimi yapanlara destek vermektir. Diğer tedaviler yani tanzim satışları pansuman tedavisidir. Pansuman tedavileriyle bu iş çözülemez. Bugün eğer üretene destek verirseniz üretimin en temel girdileri tohum gübre ilaç ve mazotu ucuzlatırsanız tüketici de ucuza alır. Gelinen noktada üretici ürettiğinden mağdur tüketici tükettiğinden mağdur. Derhal tarımsal satış kooperatifleri ve tarım kredi kooperatifleri eliyle çiftçimizin ürettiği ürünlerin tanzim satışları yerine satışı sağlanmalıdır ve konunun ehli olan uzman ziraat mühendisler eliyle düzenlenmelidir. Çiftçinin ürettiği ürün çiftçiye gelir getirmezken gıda enflasyonunu artıran en büyük sebep gibi gösteriliyor. Gelir görün ki çiftçi ürettiğinden kazanamıyor, üretemez hale geliyor” şeklinde konuştu.

“Gemi, uçak yakıtına ÖTV, KDV yok ama çiftçinin mazotuna var”

Tüketicinin ürünü pahalıya tükettiğini belirten Barut, şunları söyledi:

“Aradaki sorunu kalıcı çözmek gerekiyor. Zirai ilaç, tohum, gübre tarımın en önemli girdilerin başında geliyor. Teknik bilgi gerektiren durumlar bunları tanzim satışlarında satılması doğru değildir. Bunları satabilmek için ziraat mühendisi olmak lazım. Konunun uzmanı olmak lazım ziraat mühendisleri bile bunları satabilmek için sınava tabii tutulmaktadır. Peki belediye tanzim satışlarında bunları zabıtalar mı satacak? Tüketiciye ucuz sebze meyve ve gıda yedirmek istiyorsanız üreticinin en büyük masrafı olan mazottaki KDV ve ÖTV oranını kaldırın. Çiftçi ucuza üretsin tüketici ucuza yesin. Gemilere ÖTV, KDV yok. Uçak yakıtlarına yok. Çiftçinin kullandığı mazota var. Önce bunu kaldıracaksın sonra da ilaç tohum ve gübredeki maliyetleri azaltacaksın. Ucuza üretirsen ucuza tüketirsin doğal olarak tanzim satışlarıyla olacak bir şey değil. Tanzim satışları anca geçici pansumandır."