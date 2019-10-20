İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barut: "Prim destekleri acil ve peşin ödenmeli"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, pamuk ve narenciye fiyatlarının geçen yıldan düşük seyrettiğini, üretim maliyetlerinin ise en az 2 kat arttığına dikkat çekerek, çiftçi borçlarının 2 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini bildirdi.


Barut, yaptığı açıklamada, beyaz altın pamuğun geçen yıl 4.5 liraya, bu yıl ise 3 liraya satıldığını belirterek, "Bunun karşılığında ürün girdileri ise, tohumdan gübreye, elektrikten suya, ilaçtan mazota iki kattan fazla arttı. Pamuğa acilen en az 1.5 lira destek verilmeli, bu da peşin ödenmeli" dedi.


Narenciyede de aynı sorunların yaşandığını ve üreticilerin dertli olduğunu ifade eden a vurgu yapan Ayhan Barut, "Narenciye fiyatları de geçen yıldan aşağıya seyrediyor. Verim de düşük. Mayıs ayında oluşan aşırı sıcak ve poyrazlanmadan dolayı çiçek dökümü oldu. Bu da rekolteyi düşürdü. Narenciyede minimum yüzde 50-70 verim kaybı var. Bazı ağaçlarda hiç ürün yok. Narenciyedeki desteklemeler acilen ödenmeli. Çiftçilerimiz Ziraat Bankası'na olan borçları en az 2 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmeli" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.