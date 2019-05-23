Barut: "TMO, acilen lisanslı depolarla sözleşme imzalamalı"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, buğday hasadı sürerken Toprak Mahsülleri Ofisi'ni (TMO) acilen bölgedeki lisanslı depolarla sözleşme imzalamaya çağırdı.

Buğday üreticilerinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Sert ekmeklik buğdayın fiyatının bu yıl ton başına 1350 lira, kaliteli buğdayın ise ton başına fiyatının 1400 lira olarak açıklandığını hatırlatan Barut, buğday taban fiyatlarının maliyet fiyatlarının çok altında olduğuna ve üreticilerin ton başına en az 1800 lira istediğini söyledi.

Açıklanan buğday fiyatı ile üreticilerin istediği 1800 lira arasındaki farkın üreticilere prim desteği olarak verilmesini ve mağduriyetin giderilmesini isteyen Ayhan Barut, lisanslı depo konusunda TMO'yu göreve çağırarak şunları kaydetti:

"Çukurova'daki buğday üreticileri büyük zarar ettiğini belirtiyor. Zarara neden olan unsur ise TMO'nun bölgedeki lisanslı depolarla sözleşme yapmayıp, başka depo kiralamasıdır. Fiyatı en yüksek 1450 TL olarak açıklanan buğday alımı şu an 1200 - 1250 lira arasında gidiyor. Sebebi ise TMO ‘nun lisanslı depolarla sözleşme yapmamasıdır. Buna karşın TMO'nun kiraladığı depoya çiftçi malını götürdüğü takdirde lisanslı depolardaki avantajını bulamamaktadır. Çünkü 10 yıllık kiraladığı depolarda yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK, 25 lira nakliye desteği, analiz desteği ve depo desteğinden faydalanamayacak. Yani buraya götürdüğü takdirde ton başına en az 80 TL kiloda çiftçinin kaybı olacaktır. TMO acilen lisanslı depolarla sözleşme imzalamadığı takdirde, tüccar bunu fırsat bilip çiftçinin buğdayını daha da ucuza alacaktır. Lisanslı depolar olduğu sürece çiftçinin eli daha güçlü olacak ve tüccar karşısında buğdayını düşük fiyata satmayacaktır. Buğday üreticisini daha fazla mağdur etmeyin, tüccara ezdirmeyin."