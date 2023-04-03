Başarılı güreşçilere malzeme desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye geneli bir çok derecesi olan şampiyon güreşçilere malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Kozan Gençlik Spor Müdürlüğü gözetiminde Adana Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu olarak çalışmalarına devam eden ve Türkiye geneli bir çok derecesi olan şampiyon güreşçilere Gençlik ve Spor bakanlığının destekleri ulaştırıldı. Kozan Yurt Müdürlüğünde yapılan programa İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Yurt Müdürü Hidayet Akçalı antrenör ve sporcular katılım sağladı.

Malzeme, desteğinin yanında yaş kategorilerine göre her ay nakdi burs alan sporcular, teşekkür ederken hedeflerinin minderde Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Kozan Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, gençleri bakanlığın ücretsiz spor kurslarına davet ederek başarılı sporcuların yetişmesinde emeği geçen ailelere ve antrenörlerine teşekkür etti.