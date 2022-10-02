Başarılı sporcular bursla ödüllendirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde spor eğitim merkezinde güreş, atletizm ve çeşitli branşlarda derece alan sporcular, burs ve eğitim desteği ile ödüllendirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Kozan Kaymakamlığında düzenlenen törende, başarılı öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs müjdesini verdi. Gültekin, "Bu sene öğrencilerimizi branşlarında seçerek eğitimlerini başarılı şekilde devam etmeleri açısından ortaokulda okuyan öğrencilerimiz 465 TL, lisede okuyan öğrencilerimiz 870 TL burs alacaklar. Kırtasiye ve okul malzemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanacak" dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'de öğrencilerin spor ve sanat alanında kendilerini geliştirmeleri ile başarıya koştuklarını ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklediği sporcularımız bizler için örnek teşkil edecek ve arkasından gelenleri spor faaliyetlere yönlendirmede etkili olacaktır. Bu noktada aileler de üstlerine düşen görevleri yerine getirip çocuklarını sonuna kadar başarılı olduğu alanda destek vermelidir. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Buğlem Ecem Balkım U 11 Türkiye şampiyonu, Kardelen Erol ortaokullar arası Türkiye ikincisi, U- 13 Türkiye ikincisi, Cansu Özdemir liseler arası Türkiye ikincisi U-13 Türkiye ikincisi, Elif Kübra Alkış U-11 Türkiye üçüncüsü, Aslınur Arslan U-11 Türkiye üçüncüsü, Tuğba Özden yetenek taraması 2000 kişiden ilk 10'a giren başarılı öğrenci olduğu için burs almaya hak kazandı.