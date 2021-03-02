Başhekimden kan bağışına destek

Hastanede yer alan Kızılay Kan Bağışı Toplama birimine giderek kan bağışında bulunan Uluöz, vatandaşları bu konuda duyarlılığa çağırdı.

Kan Merkezi Müdürü Ramazan Karakoç ile birlikte Kızılay'ın kan bağışı toplama birimine giderek sağlık ekibi tarafından kan bağış işlemi gerçekleştirilen Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Uluöz, vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ise pandemi koşulları nedeniyle kan bağışının düştüğünü, oysa vatandaşların çekinmesi gereken bir durum olmadığını belirterek, “Bizler korona virüs önlemleri nedeniyle her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Her türlü bulaş riskine karşı tüm önlemleri en üst seviyede alıyoruz. Bu yüzden vatandaşların çekinmesine gerek yok. Özellikle şu günlerde kana çok ihtiyacımız var. Tüm vatandaşlarımızı bağışa davet ediyoruz. Unutulmasın ki kan, bir gün gelip hepimizi lazım olabilir” dediler.