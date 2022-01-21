Basın Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Elpeze Ergeç'in başkanlığını yaptığı jüride ÇGC Yönetim Kurulu üyesi A. Vahap Ünkat yazmanlığı üstlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Mustafa Keleş, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Çetin Oranlı, Adana Valiliği Basın Danışmanı Kamil Eskimez, Büyükşehir Belediyesi İletişim Danışmanı Mürüvvet Sızlı ve Basın Danışmanı Utku Sağılır, Çukurova Belediyesi Basın Danışmanı Doğan Gülbasar, Sarıçam Belediyesi Basın Danışmanı

Şükrü Gedik, Seyhan Belediyesi Basın Danışmanı Gökhan Üney ve Yüreğir Belediyesi Basın Danışmanı Şehmus Baysal'ın yer aldığı jüri, yaptığı değerlendirmede dereceye giren eserleri belirledi.

Eserlerin belirlenmesinin ardından bugün Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

Açılışta konuşan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, "Yarışmamıza ilgi gösteren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Aslında günümüz şartlarında tüm medya mensupları ödülü hak ediyor. Zira her arkadaşımızın zor şartlarda görev yaptığını biliyoruz" diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Ödül alan basın mensupları şöyle:

"Haber Dalı: Soner Kan (Çukurova Metropol Gazetesi)

Haber Fotoğrafı: Elif Ayşenur Bay (İhlas Haber Ajansı)

TV Görüntü Dalı: Memiş Akçam (TRT Çukurova Bölge Haber Müdürlüğü)

Sayfa Düzeni Dalı: Bülent Vezir (Çukurova Press Gazetesi)

Radyo Programı: Seda U. Sarıoğlu (TRT Çukurova Bölge Haber Müdürlüğü)"

Ayrıca jüri tarafından Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz ile Bölge Gazetesi Spor Yazarı Ramazan Şanıvar'a özel ödül verildi.