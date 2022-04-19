İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana’da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Adana'da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. sokakta bulunduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Y.G tabanca ile başından vuruldu. Olayı gören yakınları Y.G'ye özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Y.G Seyhan Devler Hastanesine sevk edildi. Y.G'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.