Başkan Akay: "Birlikte yola çıktık, birlikte başaracağız"

Muhtarların belediye hizmetleriyle ilgili taleplerini dinleyen Başkan Akay, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Akay, Birlikte yola çıktık, birlikte başaracağız, başarı hepimizin başarısı olacak” dedi.

Seyhan Oteli'nde düzenlenen toplantıda belediye başkan yardımcıları ve müdürler de hazır bulundu.

Muhtarların siyasi partilerin çatısı altında seçime girmediğini dile getiren Başkan Akay, muhtarların halkın tercihiyle seçilen yerel yöneticiler olduğuna işaret etti. Tüm muhtarları çalışma arkadaşı olarak gördüklerini aktaran Başkan Akay, pandemi sürecinde belediyelerin ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Tüm sıkıntılara karşın eldeki olanaklarla ve tasarruf önlemleriyle en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Akay, “Maddi olarak çok ciddi sorunlarımız var. Ancak bunu bir bahane olarak görmüyoruz. Hizmetleri planlarken öncelikleri belirlersek daha iyi hizmet verebileceğimize inanıyorum” dedi.

Tüm kurumların işbirliği yapmasının önemine vurgu yapan Başkan Akay, “Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Bize bir görev verildiyse bu görevi yapmak zorundayız. Eldeki olanakları kullanarak daha fazla hizmet vereceğiz. Bunu kaynakları doğru alanlarda kullanarak yapacağız” diye konuştu.

Muhtarların belediyeden taleplerini Muhtarlık Bilgi Sistemi üzerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne yapmasını isteyen Başkan Akay, “Buraya yapılacak başvurular kayıt altına girmek zorunda. Başvuruların durumunu, taleplerin yerine getirilip getirilmediğini, yapılıp yapılmayacağını nedenleriyle birlikte görebiliyor ve takip edebiliyoruz. Taleplerinizi ve şikayetlerini mümkün olduğu kadar bu yolla belediyemizi aktarırsanız, takibini yapmamız da daha kolay olacak” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Akay muhtarlara, “Birlikte yola çıktık, birlikte başaracağız. Başarı hepimizin başarısı olacak. Bunun başka yolu yok. Herhangi bir işin yapılmasında topyekun Seyhanlılar, insanlar kazanacak. İnsanların kazanması demek bizim kazanmamız demek. Ana amacımız da bu” ifadelerini kullandı.

Akay'ın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar mahalleleriyle ilgili sorunları, vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini aktardı.