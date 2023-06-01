Başkan Akay: “Gençliğe destek olmak bizleri mutlu ediyor ”

Seyhan Belediyesi'nin gençlere verdiği önemin her geçen gün artarak devam ettiği ifade edildi. Özel yetenek kursları çerçevesinde planlanan ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği POMEM, BESYO ve spor liselerine hazırlık kursları Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ücretsiz olarak sürüyor.

Gençlerin Türkiye'nin bugünü ve geleceği olduğunu dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve Spor Liselerine hazırlık kurslarımız tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde ücretsiz olarak devam ediyor. Gençlerimizin meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak bizleri de mutlu ediyor. Kurslarımızda eğitim alan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Özel yetenek kurslarına katılan öğrenciler de Başkan Akay'a böyle bir hizmeti kendilerine ücretsiz olarak sağlamasından dolayı teşekkür etti. Özel yetenek kurslarına katılmak isteyenlerin başvurularını yapabileceği ifade edildi.