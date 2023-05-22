Başkan Akay, gösteri maçında forma giydi

Maç öncesi, Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde, halk oyunları, Seyhan Polifonik Korosu ve Müzisyen Adam konserleri ile futbol, basketbol, badminton, çapraz voleybol, langırt-mini tenis ve karate gösterileri yapıldı.Başkan Akay, Adana Demirspor, Adanaspor, spor paydaşları ve gençlerle gösteri maçında da forma giydi. Akay, kentin iki güzide takımında forma giyen isimlere bu önemli günde aralarında bulunmalarından dolayı da teşekkür etti.

Başkan Akay, “Gerçekten de bugünün dünyasında şiddetle gençlere ihtiyacımız var. Yaşlanmış ve geçmiş düşüncelerle içinde bulunduğumuz sıkıntıları giderebilmemiz mümkün değil. Ülkemizde kalmayıp yurt dışına giden nitelikli gençlerimiz var. Bunun mutlaka önüne geçmeliyiz. Gençlerimiz hem bedensel hem de zihinsel olarak zihinde olmanın yolunu sporla bulacaklardır. Bunun içinde spor yapmak mutlaka şart” dedi.