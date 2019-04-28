Başkan Akay: "Kırsal kalkınmayı Seyhan'da başlatacağız"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kırsal kalkınmayı Seyhan'da başlatacaklarını söyledi.

Başkan Akay, merkeze uzak Gökçeler (Gerdan), Gölbaşı, Küçük Çıldırım, Köylüoğlu ve Çaputçu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerde Mahalle Meclisi toplantıları düzenleyeceklerini belirten Başkan Akay, insanlar sorunlarını anlatmak için belediyeye gelmek zorunda kalmadan yerinde tespit edip birlikte çözüm üreteceklerini kaydetti.

Bölgelerde uygulanan tarım ve hayvancılığı Kırsal Kalkınma Projeleri ile destekleyeceklerini vurgulayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Çiftçilerimiz ve köylülerimiz yaşadıkları yerlerde tarım yapıyorlarsa fideden zirai ilaçlara kadar neye ihtiyaçları varsa yanlarında olup her türlü desteği sağlayacağız. Ayrıca hayvancılık alanında kooperatifler aracılığı ile vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri Seyhan Belediyesi olarak geri alma garantisi vereceğiz” dedi.

Köylü üretecek vatandaş ucuza yiyecek

Başkan Akay, merkeze uzak mahallelerde tarımsal üretim yapmaya çalışan insanların emeğinin değer bulması için kırsal kalkınma projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Patatesin, soğanın ve domatesin en çok tüketilen sebzeler arasında yer aldığını kaydeden Başkan Akif Akay, üretilen ürünlerden nasıl yüksek ve kaliteli verim alınıp yüksek kazanç sağlanacağını, tüketicinin de uygun fiyatlarla sebze meyve yiyebileceğini kaydetti.