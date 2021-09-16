Başkan Akay öğrencilerle çöp topladı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, öğrencilerle birlikte çöp topladı

Gürselpaşa Mahallesi'nde “15 Eylül Dünya Temizlik Günü” dolayısıyla toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Akay, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve öğrenciler temizliği simgeleyen beyaz tişörtler giyip, parklarda ve sokaklarda çöp topladı.

Dünya Temizlik Günü'nün önemini vurgulayan Başkan Akay, “Aslında bizim geleneklerimiz, aslında bizim inancımız bunu fazlasıyla gerektiren bir şey. ‘Aslan yatağından belli olur' diye atasözümüz var. ‘Temizlik imandandır' diye inancımız var. Bunlara baktığımız zaman gerçekten etrafımızı temiz tutmamız gerekiyor. Çünkü kirlettiğimiz dünya sonuç itibarıyla bizim dünyamız ve bunun temizlenmesi gerektiği zaman da ciddi şekilde enerji harcıyoruz. En doğru şey bunları olduğunca temiz tutabilmek. Yani kirletmeden temiz tutabilmek. Bu bizim temel prensibimiz olmalı” diye konuştu.