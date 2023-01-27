Başkan Akay: “Spor da ciddi yatırımlar devam edecek”

Seyhan Belediyespor Kulübü'nün değişik branşlarında başarılı olan takımlarının hocaları ve sporcularıyla bir araya gelen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sportif anlamda ciddi yatırımlar yaptıklarını bunun sonucunda da başarılı sporcular yetiştirip Türk sporuna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyespor Kulübü'nün değişik branşlarda başarılı olan hoca ve sporcularla bir araya geldi.

Seyhan Belediyespor Kulübü'nün atletizm, folklor, hentbol ve futbol branşlarının altyapısında elde ettiği başarılı sonuçların gelecek adına umut verici olduğunu belirten Başkan Akay, “Seyhan Belediyespor Kulübü ve ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimizin başarılı olması adına imkanlarımız dahilinde desteğimizi esirgemiyoruz. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Başarılı olmanız bizleri gururlandırıyor. Gelecekte önemli kişiler olacağınızdan da endişemiz yok” dedi.

“Çocuklarımızı spora teşvik etmeliyiz ”

Sporun kötü alışkanlıkların önüne geçmekte en önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Başkan Akay, “Spor yapan kişi sayısını arttırmak adına tüm şartları zorluyoruz. Gençlerimizi küçük yaşlarda sporla tanıştırıp onların kötü alışkanlıklara yönelmesini engellemeliyiz. Bu anlamda belediyemize ait tesislerde yıl boyu aralıksız bir şekilde değişik branşlarda spor okullarımız ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Çocuklarını spora teşvik eden ailelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Törene konuk olarak katılan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanvekili İsmail Göktekin de, “Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı spora verdiği destekten dolayı kutluyorum. Seyhan Belediyespor'un başarılı sporcularının fazlalığı da gerçekten çok önemli. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki, bu sporcuların arasından olimpiyatlarda başarılı olacak sporcular bulunacaktır” diye konuştu.