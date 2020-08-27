İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akay: "Spor kötü alışkanlıkların düşmanıdır"

Seyhan Belediyesi Spor Okulu’nda sıkı tempoda devam eden çalışmalarda geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Seyhan Belediyesi Spor Okulu'nda sıkı tempoda devam eden çalışmalarda geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi Spor Okulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Akay, belediyeye ait spor tesislerinde, futbol, hentbol, voleybol, satranç ve tenis branşlarında başarılı gençleri belirleyip gelecekte iyi konuma getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Gençlerimizi ziyaret ederek çalışmalarını yakından görmek istedik. Ortaya koymuş oldular hırs ve azim bizleri son derece mutlu etmiştir. Spor, başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıkların en büyük düşmanıdır. Gençlerimizi spor alanlarına çekerek kötülüklerden uzaklaştırıp gelecekte iyi bir birey olmaları adına üzerimize düşen hassasiyeti göstereceğiz. Hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.


Seyhan Belediyesi tarafından organize edilen spor okulları çalışmaları, Şakirpaşa Spor Tesisi, Gürselpaşa Tenis Kortu, Gürselpaşa Halı Saha, Bahçeşehir Spor Tesisi ve Füze Selami Spor Tesisleri'nde gerçekleşiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.