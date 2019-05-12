Başkan Akay'dan Kızılay'a destek

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile beraberindeki heyet, Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Belediye Başkanı Akif Akay'ı ziyaret etti. Başkan Akay, birlikte gerçekleştirilecek ortak projelerin görüşüldüğü ziyarette, “İyilik hareketinde biz de varız” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'a gerçekleştirilen ziyarete; Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca, Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül, Sarıçam Şube Başkanı Cabbar Konuk, Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya, Veli Kasap, Zübeyit Şendur ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir'den oluşan Kızılay yöneticileri katıldı.

Ziyarette, Adana'nın en büyük ilçesi olan Seyhan'da, halkın sorunlarına çözüm bulmak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve sosyal sorumluluk adına çalışmalar yapmak için Seyhan Belediyesi ve Kızılay arasında iş birlikleri kurulması, ortak projeler oluşturulması konusu görüşüldü.

Seyhan Belediye Başkanı Akay, konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “150 yıllık iyilik hareketi olan Türk Kızılay'ın başarılarını takip ediyoruz. Kızılay ile iş birliklerine hazırız. Vatandaşlarımızın yararına sosyal politikalar geliştirip bunları hep birlikte hayata geçirmeliyiz” dedi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise insanlara hizmet etme konusunda belediyeler ile ortak misyonlarının bulunduğunu belirterek, “Bu doğrultuda kurulacak iş birlikleri insanlarımıza uzanacak iyilik elini kuvvetlendirecektir. Akif Akay'ı yeni görevi için tebrik eder, Adana'mıza, Seyhan ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Kızılay heyeti, görüşmenin sonunda, ziyaretin anısına Başkan Akay'a hediye takdim etti.