Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bir spor kulübü derneğinin düzenlediği "Yaza Merhaba" etkinliğine katıldı. Öğrencilerin coşkusuna ortak olan Başkan Aydar, çocuklarla basketbol oynadı.

Yaza Merhaba etkinliği, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla spor salonunda yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken öğrenciler ile basketbol oynayan Aydar, çekilişi kazanan çocuklara hediyelerini takdim etti.

Spor faaliyetlerinin tamamını canı gönülden desteklediklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Limit Spor Kulübü Adana Bölgesel Basketbol Ligi'nde U12 ve U18 kategorilerinde Ceyhan'ı temsil etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz temel basketbol eğitimi vermekle beraber uyuşturucu bağımlılığının zararlarını anlatan ‘Kayıp Hayatlar' isimli tiyatro oyununu liselerde öğrencilere ve Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde halka ücretsiz bir şekilde sergilemiştir. Ulusal müsabakalarda Ceyhan'ı layıkıyla temsil edeceğinden hiç şüphe duymadığımız öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için düzenlenen ‘Yaza Merhaba' etkinliğine katıldık. Üzerimize düşen ne varsa yaparak her daim yanlarında olacağız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin spor faaliyetlerine katkı sağlayan eğitimcilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.