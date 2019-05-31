Başkan Aydar: "Hizmet gömleğini giydik"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, parti gömleğini çıkarıp hizmet gömleğini giydiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar yapılmayan ne hizmet varsa biz beş yıl içerisinde sizlere hepsini yapacağız" dedi.

Başkan Aydar, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde ilk Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi. Seçimden önce verdiği tüm vaatleri yerine getireceğini belirten Başkan Aydar, “Engelli vatandaşlarımız ve kadınlar öncelik olmak üzere Halk Günü yaparak bir araya geleceğiz demiştik. Bu ilki oldu, inşallah 5 yıl görev süresi boyunca bunu gerçekleştireceğiz. Herkes dilediğini sorsun, neyi öğrenmek istiyorsa öğrensin, kimse çekinmesin, acaba üzer miyim, kırar mıyım diye hiç kimse şüphe duymasın. Biz buraya sizlerin derdine derman olmaya geldik, o yüzden sizlerden gelen hiçbir talepten, bizim eksiğimiz noktasındaki hiçbir eleştiriden bizim üzülmemiz, kırılmamız ya da bunu olumsuz bir şekilde karşılamamız söz konusu değildir” diye konuştu.

Vatandaşların tüm talep ve sorularını dinleyerek cevap veren Başkan Aydar, “31 Mart'ta yüce Allah'ın izniyle ondan sonra sizlerin desteğiyle başkanlığa seçildik. 31 Mart'ta biz siyasi parti gömleğimizi çıkardık, hizmet gömleğini giydik. Genç, çalışkan ve tecrübeli ekibimizi oluşturduk. Yavaş yavaş eksiklerimizi gidereceğiz. 31 Mart öncesinde vaat ettiğimiz ne varsa hepsinin arkasında duruyoruz ve de hepsinin altına imzamızı atacağız. Ceyhan'da geçmiş dönemden kalma 20 yıllık bir yönetim var. 20 yıldır onlardan kalan bir borç var, bir yerde borç olur ama onun karşısında bir hizmet vardır ama onun karşılığında bir hizmet de yok. Belediyenin borcu var hiçbir şekilde parası yok, ama ben bunu bahane olarak sizlere sunmayacağım. Her şey parayla olmaz, parayla herkes hizmet yapar. Biz ekibimizle birlikte size söz veriyoruz, şimdiye kadar yapılmayan ne hizmet varsa biz beş yıl içerisinde sizlere yapacağız” ifadesini kullandı.

Bu arada, sağlık sorunu ve hastalığı nedeniyle tedavi olamadığını ve hastaneye araç olmadığı için gidemediğini belirten bir kadının isteği üzerine Başkan Aydar, Başkan Yardımcısı Hülya Erdem'i görevlendirerek mağduriyetin giderilmesi ve yaşlı kadın ile ilgilenmesi yönünde talimat verdi. Bu talimatın ardından salondaki vatandaşlar Başkan Aydar'ı ayakta alkışladı.