Başkan Aydar ilk maaşını öğrencilere burs için bağışladı

Başkan Kadir Aydar ilk olarak Ceyhan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir'i ziyaret etti. Canlarını vatan için vermiş şehitler ile gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Aydar, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri için ne yapsak azdır. Bu topraklarda binlerce yıldır süren varlığımız değerlerimize muhtaçtır. Onların sayesinde bugünlere geldik. Bu topraklar için değer veren insanların yanındayız. Gazi ve şehitlerimizin ailelerinin huzur bulması her yerde rahat etmesi için çalışıyoruz. Başkanlık maaşımı öğrencilerimize burs olarak bağışlayacağıma söz verdiğim gibi sözümüzü ilk maaşımızda yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Şehit ve gazi ailelerimizin okuyan kıymetli evlatlarının burslarının karşılanması adına Ceyhan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanmız Ayşe Muhacir'e emanetimizi teslim ettik. Maaşımın diğer yarısını ise Ceyhan Tut Elimi Derneği Başkan Yardımcısı Muhibet Karagöktaş'a teslim ederek buradaki ihtiyaç sahibi burs alan öğrencilerimize katkıda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Hiçbir genç kardeşimizin şüphesi olmasın, başkan ağabeyleri onların her zaman yanında" dedi.

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ayşe Muhacir ise Başkan Kadir Aydar'a teşekkür etti.