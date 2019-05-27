Başkan Aydar, tasarrufa makam aracından başladı

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 192 milyon lira borçla Ceyhan Belediyesini devralan Başkan Kadir Aydar, tasarrufa yöneldi. Başkan Aydar, fuzuli kullanımın önüne geçmek için tüm araçları toplarken, mesai saatleri dışında, iş haricinde araç kullanımını yasakladı.

Belediyede makam aracı uygulamasına son veren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kendi şahsi parasıyla aldığı, 01 KA 001 plakalı özel otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladı. Geçmiş dönemlerde yapılan fuzuli harcamaların, kendi dönemlerinde yapılamayacağını ifade eden Başkan Aydar, belediyenin tüm alanlarında ekonomik disiplin uygulayacaklarını ve vatandaşın bir kuruşunu heba etmeyeceğini söyledi.

Ceyhan Belediyesi'nin tüm araçlarında haciz olduğunu belirten Başkan Aydar, “Araç alımlarında ve yapılan ihalelerde doğmamış yetimin hakkı var. Ben gönüllerin belediye başkanı olmak için geldim. Memleketime hizmet üreteceğim ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğim. Belediyemizde tasarruf dönemi başlattık, fuzuli yakıt kullanımının önüne geçmek için keyfi kullanımları kaldırdık. Makam araçları mesai saatlerinde belediyemizin ve halkımın hizmetinde olacak. Bundan sonra fuzuli harcamaların hepsine dur diyeceğiz. Halkımızın belediye başkanı olarak bana inanan halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağım ve Ceyhan'ı hak ettiği yere kavuşturmak için gece, gündüz çalışacağım” diye konuştu.