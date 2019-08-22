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Başkan Aydar taziye evinin temelini attı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Yarsuat Mahalle sakinlerine seçim öncesinde verdiği sözü tutarak taziye evinin temelini attı.


Başkan Aydar, Yarsuat Mahallesi'nde yapımına başlanan taziye evinin temelini mahalle sakinleri ve muhtarı ile beraber attı.


Verdiği tüm sözleri tek, tek yerine getirdiğini söyleyen Başkan Aydar, “Yarsuat Mahallemizde taziye evimizin bugün ilk temelini atıyoruz. Bu taziye evlerimiz sayesinde bundan sonra Ceyhanlılar taziyesini kışın sıcak ortamda, yazın serin bir ortamda rahatlıkla misafirlerini ağırlayabilecekler. Söz verdiğimiz gibi, mahalle sakinlerimizin ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda projelerimizin hepsini yerine getiriyoruz. Ayrım yapmadan her mahallemize ihtiyaçları doğrultusunda eşit hizmet götürüyoruz. Hemşerilerimizin gönlü rahat olsun, Ceyhanımıza en iyi hizmeti sunacağız" dedi.

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