Başkan Aydar'dan işçilere bayram müjdesi

İşçilerin bayram ikramiyesi de hesaplara yatırıldı.

Başkan Aydar'ın göreve gelmesinin ardından ilk bayramı karşılayacak olan belediye işçileri büyük bir sürprizle karşılaştı. Uzun yıllardır verilmeyen bayram ikramiyesi Başkan Kadir Aydar'ın talimatıyla bugün yatırılırken, en düşük işçi ücreti de 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Seçimden önce verdiği tüm sözleri ve vaatlerini tek, tek yerine getirdiğini belirten Başkan Aydar, “İşini severek yapan çalışanlarımızın haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, emek hiçbir şeyle ölçülemeyen en büyük değerdir. Biz de Ceyhan Belediyesi olarak bunun bilinci ile seçimden önce söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın maaşlarını en düşük 2 bin 500 lira yaptık. Öte yandan uzun yıllardır aksatılan ve verilmeyen bayram ikramiyesini de bugün ödedik. Bizim dönemimizde çalışanlarımız işlerini severek yapacak, haklarını da alacaklar. Ben onların sadece belediye başkanı değil, mesai arkadaşlarıyım. Sahada onlarla çalışıyor, halkımıza hizmeti onlarla yapıyorum, onların mutluluğu benim için önemlidir” dedi.