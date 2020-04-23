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Başkan Bünül'den 7 sınıf öğrencisine sürpriz doğum günü

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 23 Nisan’da doğan Osman Koca’ya doğum günü sürprizi yaptı.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 23 Nisan'da doğan Osman Koca'ya doğum günü sürprizi yaptı.


AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, TBMM'nin 100. Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile 23 Nisan'da doğan Osman Koca'ya (13) doğum günü sürprizi yaptı.


Başkan Bünül, Şahin Özbilen Mahalle Muhtarı Galip Kılıç ile birlikte Pamukeli Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Osman Koca'yı evinde ziyaret etti. 13 yıl önce 23 Nisan'da dünyaya gelen Osman Koca, kendisi için yapılan sürpriz doğum günü sonrası mutluluğunu gizleyemedi.


Başkan Bünül, “Bugün Osman kardeşimizin ve ailesinin evine misafir olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İl Başkanımız Mehmet Ay'ın selamlarını ilettik” dedi.

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