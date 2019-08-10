Başkan Bünül'ün örnek davranışına karşılık İYİ Parti ve CHP'den iadeyi ziyaret

Ceyhan'da hoşgörü siyasetini ön plana çıkaran bu davranış sonrası, İYİ Parti ve CHP İlçe teşkilatları ile yerel seçimlerde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar'da kayıtsız kalmayarak AK Parti İlçe Başkanı Bünül ve AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Bünül, "Geçtiğimiz günlerde CHP ve İYİ Parti Teşkilatlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladık, kendileri de teşkilatlarıyla iadeyi ziyaret yaparak bizleri mutlu ettiler. Yaptığımız ziyaretler sonrası Ceyhan'da ılımlı bir siyaset ortamının oluşması bizleri gelecek adına umutlandırdı. Ne yapıyorsak Ceyhan için kardeşliğimiz için yapıyoruz, vakit, mezhep, meşrep, etnik kimlik siyaseti ile ayrışma değil; bir olma beraber olma, birbirimize kardeş olma vaktidir. Bu vesileyle bizleri ziyaret eden siyasi parti teşkilatları ile Belediye Başkanı Kadir Aydar'a bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum'' dedi.