Başkan Çay: "Derdimiz memleket, çabamız hizmet"

Akçatekir Yaylasına 10 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye giderek fotoğraf ve video çeken Başkan Çay, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak 2 bin rakım üzerindeki bölgenin devlet desteği ile kayak merkezi yapılmasını istedi.

Pozantı'nın, turizmde Adana'nın parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini ifade eden Çay, şunları kaydetti:

"Derdimiz memleket, çabamız hizmet. Bizim inancımız odur ki Akçatekir'e 10 km mesafede bulunan Elmalı Boğazı devletin yatırım desteği ile Çukurova Bölgesinde Adana - Mersin - Hatay ve Gaziantep için bir cazibe merkezi olacaktır. Kayak merkezinin ve kış sporlarının yanında, diğer zamanlarda yapılacak 3 veya 4 futbol sahası ile Türkiye'nin çok özel futbol takımları için kamp alanı olacak potansiyele sahip bir bölge. 2000 rakımın üzerinde etrafı tamamen ormanla kaplı ortada bomboş 175.000 hektarlık bir ova yatırım bekliyor. Adana Valimiz Süleyman Elban ve Mersin Valimiz Ali İhsan Su işbirliği içerisinde Çukurova Kalkınma Ajansı olarak ya da Turizm Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığının destekleri ve yatırımcı iş adamlarına fırsat verilerek bu proje gerçekleşebilir."