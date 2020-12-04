Başkan Çay halk pazarını denetledi

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp, ‘Hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Çay, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çay, “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz” dedi.

Alınan her türlü tedbirin toplum sağlığı için olduğunu ifade eden Başkan Çay, "Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime ve esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.