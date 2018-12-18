Başkan Çelikcan: "Gençlerimizin yanındayız"

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, her yıl binlerce öğrencinin eğitim setlerini ücretsiz karşıladıklarını belirterek, “Gençlerimiz için ne yapsak azdır'' dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Başkanı Emrah Sancar, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ı ziyaret etti. Başkan Çelikcan, TÜGVA'ya geleceğin teminatı olan gençlere ve çocuklara sahip çıkıp onların barınma ihtiyacı ve eğitimine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yüreğir'de hizmete açılan 11 adet kültürevinden öğrencilerin ücretsiz olarak faydalandığını belirten Başkan Çelikcan, ''Öğrencilerimiz ders takviye kursları, üniversiteye hazırlık kurslarından ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Her yıl binlerce öğrencimizin eğitim setlerini de ücretsiz karşılıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır'' dedi.

TÜGVA'nın öğrenciler ile yapacağı bütün etkinliklerde işbirliği yapacaklarını belirten Başkan Çelikcan, ''Hedefleri dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Bu anlamda yapacakları bütün etkinlere destek vereceğiz'' şeklinde konuştu.

TÜGVA Adana İl Başkanı Emrah Sancar, Türkiye'de 81 ilde faaliyet gösterdiklerini, 481 bin kişiye eğitim desteği verdiklerini, sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanmış yurtlarla eğitime katkıda bulunduklarını söyledi. Sancar, ''Geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, yenilikçi, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ahlak, adalet, birlik, iyilik ve özgürlük değerlerini benimsemiş bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz. Vakfımız Türkiye'mizin 81 ilinde olduğu gibi Adanamızda da bu doğrultuda çalışacak, medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesillerin yetişmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.