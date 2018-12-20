Başkan Çelikcan: ''Yüreğir'de eğitim seferberliği devam ediyor''

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde kültürevlerinde eğitim gören çocukların ailelerine yönelik olarak düzenlenen ergen psikolojisi, sınav kaygısı, stres yönetimi ve aile içi iletişim konulu seminerde konuşan Başkan Çelikcan ''Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır'' dedi.

AK Parti iktidarı ile Türkiye'de belediyecilik anlayışının değiştiğini devrim niteliğinde kararlar alındığını belirten Başkan Çelikcan, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her alanda olduğu gibi yerel yönetimlerde de Türkiye'yi çağ atlatmıştır. İnsana dokunan sosyal sorumluluk projelerinin önünü açarak böyle güzel etkinliklerin önünü açmıştır. Bu sayede binlerce öğrencimize hizmet verebiliyoruz'' şeklinde konuştu.

Özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen ders takviye kurslarından çok güzel sonuçlar aldıklarını söyleyen Çelikcan, ''Ortaokul ve Lise öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen kurslar sayesinde çocuklarımız çok güzel okullara yerleştiler. Çocuklarımıza fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gördük. Birçok çocuğumuz kültürevlerinde aldıkları eğitimlerle hayatını olumlu yönde etkileyecek okullara girdiler. Ben buradan başta öğretmenlerimiz olmak üzere bizimle işbirliği yapan Halk Eğitim Müdürlükleri ve Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Düzenlenen seminerlerle de ailelerimizle bir araya geliyoruz. Onların eğitilmesine yardımcı oluyoruz'' dedi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Satı Sanberk de Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde, kültürevlerinde eğitim gören çocukların velileri ile bir araya geldi. Ailelere ergen psikolojisi, sınav kaygısı, stres yönetimi ve aile içi iletişim konularında açıklamalarda bulundu. Çocukların ve gençlerin aileleriyle ve genel anlamda yaşadığı sorunlar ve tedavi yöntemi hakkında velilere bilgiler sundu.

Programın ardından Başkan Çelikcan, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Satı Sanberk'e kültürevlerinde üretilen tablo hediye etti.