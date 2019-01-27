Başkan Çetin: "5 yıl bize ışık tuttunuz"

Yoğun katılımın yaşandığı kurulda konuşan Çetin, "5 yıldan bu yana siz değerli danışma kurulu üyelerimizin ortaya koyduğu projeler, eleştiri ve istekler bize ışık tuttu" dedi.

Danışma Kurulunda ilk söz alan EVKAD Başkanı Sema Turan Yapıcı, Çukurova Belediyesi'nde eşitlik biriminin kurulmasını istedi ve kadın danışma merkezi, kreşler gibi hizmetlerin ve kadın eşitlik birimi tarafından yürütülmesini istedi. Yapıcı, ayrıca kadınlar için verilen meslek kurslarının çeşitliliğinin arttırılması ve buralarda üretilen el emeği ürünler için satış mağazası oluşturulmasını istedi.

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Hasibe Akkan ise tüm belediyelerde, peyzaj uygulamalarının ruhsatlandırma sürecinde projelendirildiğini ancak iskan sürecinde yeterince uygulanmadığını öne sürerek, peyzaj uygulamalarıyla ilgili yeni dönemde bir prosedüre dahil edilmesini beklediklerini söyledi.

Mimarlar Odası Başkanı Ozan Tüzün de, Danışma Kurulu düzenleme fikrinin cesaret isteyen bir girişim olduğunu belirterek, Başkan Çetin'i bu özgüven ve cesaretinden dolayı teşekkür ederek, kutladı.

ÇÖZDER Başkanı Ahmet Ataş da, "Başkan Soner Çetin'in 'her şeyi ben biliyorum' demediği için bu Danışma Kurulu'na önem verdiğini biliyorum. Katılımcıların projelerini önemsediğini ve bu projelerin hayata geçtiğini görüyorum. Yeniden seçildiğinde de, kalan projeleri hayata geçireceğine güveniyorum" dedi.

Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Zengin, yürüttükleri projelerde kendilerine destek olan Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Turizmci-Ekonomist Nesrin Göçhan ise Danışma Kurulu'nda gündeme gelen tüm projelerin yapılmaya çalışıldığını belirterek, "Her defasında projeleri yapmaya çalıştınız. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Çukurova'nın Filizleri projesi harika bir projeydi. O bursların verilmesi çok büyük bir örnekti" diye konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de konuşmasında, 5 yıllık görevi süresince, ortaya konulan projelerin tamamına yakınını hayata geçirdiğini belirterek, "5 yıldan beri uygulamaya koyduğumuz projelerde, sizin ışığınız, önerileriniz bize ilham veriyor. Her zaman söylüyorum, bizim ve çalıştığımız arkadaşlarımızın her şeyi bilebilmesi mümkün değil. Sizler, kendi alanlarında, mesleklerinde, Adana'nın sivil toplum kuruluşlarını temsil eden başkanlarısınız. Bundan sonraki dönemde de, sizin eleştirilerinize düşüncelerinize ihtiyacımız var. İyi niyetle yola çıktığımızı devam ettiğimizi biliyorsunuz. Sizlerin desteği ve yol göstermesiyle, yanlışlıkları ortadan kaldırıp, birlikte güzel işler yapacağız. Siz değerli Danışma Kurulu üyelerimizden, Çukurova için olması gerekenler, ne tür projeleri hayata geçirmemizi istiyorsanız, sizden proje desteği rica ediyorum. Mutlaka kendi çalışmalarınız vardır. Hoşunuza giden projeler vardır. Bu projeleri doküman haline getirip, bize ulaştırılmasını sağlarsanız, projelerimiz arasında görmek isteriz. Sizin düşünceleriniz projelerimize renk katacaktır" ifadelerini kullandı.